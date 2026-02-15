LaLiga, il Valencia vince il derby 'della disperazione' con il Levante. In gol un ex Serie A

Vittoria in trasferta per 2-0 del Valencia nel derby contro il Levante. La partita di Liga di oggi delle ore 18:30 si è decisa tutta nel secondo tempo: dopo che la prima frazione si è conclusa senza reti, ecco arrivare nella ripresa quelle di Ramazani (64') e di Sadiq Umar (84'), centravanti che in Italia abbiamo visto in azione con le maglie, tra le altre, di Roma, Torino e Bologna. Successo importante quello dei Murcielagos, in termini di classifica, visto che il confronto con i cugini era una sorta di derby 'della disperazione' per non retrocedere.

LALIGA, 23^ GIORNATA

Venerdì 13 febbraio

Elche-Osasuna 0-0

Sabato 14 febbraio

Espanyol-Celta Vigo 2-2

Getafe-Villarreal 2-1

Siviglia-Alaves 1-1

Real Madrid-Real Sociedad 4-1



Domenica 15 febbraio

Real Oviedo-Athletic Club 1-2

Rayo Vallecano-Atletico Madrid 3-0

Levante-Valencia 0-2

Maiorca-Betis

La classifica di Liga aggiornata

1. Real Madrid 60 punti (24 partite giocate)

2. Barcellona 58 (23)

3. Villarreal 45 (24)

4. Atletico Madrid 45 (24)

5. Betis 39 (24)

6. Espanyol 34 (23)

7. Celta Vigo 34 (24)

8. Real Sociedad 31 (24)

9. Ath. Bilbao 31 (24)

10. Osasuna 30 (24)

11. Getafe 29 (24)

12. Girona 26 (23)

13. Siviglia 26 (24)

14. Alaves 26 (24)

15. Valencia 26 (24)

16. Elche 25 (24)

17. Vallecano 25 (23)

18. Maiorca 24 (23)

19. Levante 18 (23)

20. Oviedo 16 (23)