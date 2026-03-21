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Che lotta Champions dietro Bayern e Dortmund: 3 a pari punti, la situazione in Bundesliga

Che lotta Champions dietro Bayern e Dortmund: 3 a pari punti, la situazione in Bundesliga TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 09:11Calcio estero
Daniele Najjar

Lo scontro diretto per il terzo posto va al Lipsia: 5-0 all'Hoffenheim, con 4 reti arrivate già nel primo ttempo. Alle spalle di Bayern Monaco (capolista incontrastata) e Borussia Dortmund (secondo in solitaria e a +8 dalla rivale più vicina) insomma, in Bundesliga c'è una bella lotta per le altre due squadre che puntano ad un posto nella prossima Champions League.

Attualmente infatti Lipsia, Stoccarda e appunto Hoffenheim sono a pari punti, a 50. Vediamo di seguito i risultati delle partite disputate fino a qui in Bundesliga tedesca, con la classifica aggiornata con il risultato della sfida giocata questa sera.

Il programma della 27esima giornata.
Venerdì 20 marzo
Lipsia-Hoffenheim 5-0
17' e 44' Gruda (L), 21' e 30' Baumgartner (L), 78' Henrichs (L)
Sabato 21 marzo
Colonia-Borussia MonchenGladbach
Wolfsburg-Werder Brema
Bayern Monaco-Union Berlino
Heidenheim-Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund-Amburgo
Domenica 22 marzo
Mainz-Eintracht
St. Pauli-Friburgo
Augsburg-Stoccarda

La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 67 punti (in 26 partite giocate)
2. Borussia Dortmund 58 (27)
3. Lipsia 50 (26)
4. Hoffenheim 50 (27)
5. Stoccarda 50 (26)
6. Bayer Leverkusen 45 (26)
7. Eintracht Francoforte 38 (26)
8. Friburgo 34 (26)
9. Union Berlino 31 (26)
10. Augusta 31 (26)
11. Amburgo 30 (26)
12. Borussia Monchengladbach 28 (26)
15. Magonza 27 (26)
13. Colonia 25 (26)
14. Werder Brema 25 (26)
16. St. Pauli 24 (26)
17. Wolfsburg 21 (26)
18. Heidenheim 14 (26)

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