Liga, il Barcellona tiene a distanza il Real: 1-0 al Bilbao, Flick ringrazia Yamal
Assist di Pedri e gol di Yamal, il Barcellona va: alla squadra di Flick basta il vantaggio minimo per tornare dai Paesi Baschi con tre punti, che consentono di mantenere il vantaggio sul Real Madrid nella classifica della Liga. E rispondere al successo della squadra di Arbeloa, che ieri aveva espugnato Vigo.
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Sabato 7 marzo
Osasuna - Mallorca 2-2
Levante - Girona ore 1-1
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-2
Athletic Club - Barcellona 0-1
Domenica 8 marzo
14.00 Villarreal - Elche
16.15 Getafe - Real Betis
18.30 Siviglia - Rayo Vallecano
21.00 Valencia - Alaves
Lunedì 9 marzo
21.00 Espanyol - Real Oviedo
La classifica aggiornato della Liga:
Barcellona — 67 punti (27 partite giocate)
Real Madrid — 63 (27)
Atlético Madrid — 54 (27)
Villarreal — 51 (26)
Betis — 43 (26)
Celta Vigo — 40 (27)
Espanyol — 36 (26)
Real Sociedad — 35 (26)
Atletico Bilbao — 36 (26)
Osasuna — 34 (27)
Getafe — 32 (26)
Girona — 31 (27)
Rayo Vallecano — 30 (26)
Siviglia — 30 (26)
Valencia — 29 (26)
Alavés — 27 (26)
Elche — 26 (26)
Mallorca — 25 (27)
Levante — 22 (27)
Real Oviedo — 17 (26)