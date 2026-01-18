LaLiga, all'Atletico Madrid basta Sorloth per battere l'Alaves: raggiunto il Villarreal sul podio
Basta una zampata per piegare l’Alaves e regalare tre punti pesanti all’Atletico Madrid. Al Civitas Metropolitano la squadra di Diego Simeone si impone di misura grazie al gol di Alexander Sorloth, che al 48’ sfrutta al meglio l’assist di Pablo Barrios firmando la sua sesta rete in campionato.
Un successo che conferma il buon momento dei Colchoneros nei confronti diretti con l’Alaves. Con questo risultato l’Atletico sale a quota 41 punti in classifica, raggiungendo il Villarreal al terzo posto. Resta invece in zona retrocessione l’Alaves, fermo al 18° posto.
Questo il programma della 20ª giornata de LaLiga
Venerdì 16 gennaio
Espanyol - Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid - Levante 2-0
Maiorca - Athletic Club 3-2
Osasuna - Real Oviedo 3-2
Real Betis - Villarreal 2-0
Domenica 18 gennaio
Getafe - Valencia 0-1
Atletico Madrid - Alaves 1-0
Celta Vigo - Rayo Vallecano ore 18:15
Real Sociedad - Barcellona ore 21:00
Lunedì 19 gennaio
Elche - Siviglia ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 49 punti (19 partite giocate)
2. Real Madrid — 48 (20)
3. Villarreal — 41 (19)
4. Atlético Madrid — 41 (20)
5. Espanyol — 34 (20)
6. Betis — 32 (20)
7. Celta Vigo — 29 (19)
8. Atletico Bilbao — 24 (20)
9. Girona — 24 (20)
10. Elche — 23 (19)
11. Osasuna — 22 (20)
12. Rayo Vallecano — 22 (19)
13. Real Sociedad — 21 (19)
14. Mallorca — 21 (20)
15. Getafe — 21 (20)
16. Siviglia — 20 (19)
17. Valencia — 20 (20)
18. Alavés — 19 (20)
19. Levante — 14 (19)
20. Real Oviedo — 13 (20)