LaLiga, colpo salvezza per il Levante: battuto 3-2 l'Elche
Gol e spettacolo nell'anticipo della 21ª giornata di Liga, finisce 3-2 fra Levante e Elche. Ospiti in vantaggio con Rodriguez dopo 11 minuti, nella ripresa il Levante prima trova il pari con Martinez poi completa la rimonta con Dela, ma in pieno recupero l'Elche trova il 2-2 firmato Boayar. Quando tutto lasciava pensare che la gara sarebbe terminata in parità, al sesto minuto di recupero Matturro trova la rete che vale i tre punti per il Levante.
LaLiga, 21ª giornata
Venerdì 23 gennaio
Levante-Elche 3-2
11' Rodriguez (E), 50' Martinez (L), 68' Dela (L), 90+2' Boayar (E)
Sabato 24 gennaio
14:00 Rayo Vallecano – Osasuna
16:15 Valencia – Espanyol
18:30 Siviglia – Athletic Bilbao
21:00 Villarreal – Real Madrid
Domenica 25 gennaio
14:00 Atlético Madrid – Maiorca
16:15 Barcellona – Oviedo
18:30 Real Sociedad – Celta Vigo
21:00 Alavés – Betis
Lunedì 26 gennaio
21:00 Girona – Getafe
LaLiga, classifica
Barcellona – 49 punti (20 gare giocate)
Real Madrid – 48 punti (20)
Villarreal – 41 punti (19)
Atlético Madrid – 41 punti (20)
Espanyol – 34 punti (20)
Betis – 32 punti (20)
Celta Vigo – 32 punti (20)
Elche – 24 punti (21)
Real Sociedad – 24 punti (20)
Athletic Bilbao – 24 punti (20)
Girona – 24 punti (20)
Osasuna – 22 punti (20)
Rayo Vallecano – 22 punti (20)
Siviglia – 21 punti (20)
Maiorca – 21 punti (20)
Getafe – 21 punti (20)
Valencia – 20 punti (20)
Alavés – 19 punti (20)
Levante – 17 punti (20)
Oviedo – 13 punti (20)