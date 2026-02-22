Yamal arrabbiato per il cambio, Flick: "È normale ma l'importante è aver vinto"

Dopo la vittoria per 3-0 del Barcellona contro il Levante, che permette ai blaugrana di tornare al comando della classifica, Hansi Flick ha analizzato la prestazione dei suoi con equilibrio: "È stato molto importante aver sbloccato subito, per prendere fiducia. Con il passare dei minuti siamo migliorati e alla fine siamo riusciti a vincere". La rete immediata ha permesso al Barcellona di gestire il match con maggiore tranquillità e di trovare ritmo e sicurezza.

Il tecnico ha poi commentato il rendimento di Marc Bernal: "Quando giochi con un blocco basso, hai bisogno che i centrocampisti arrivino dalla seconda linea. Marc è un giocatore di grande prospettiva; se rimane in salute, può avere un futuro brillante". Elogi anche per João Cancelo, autore di una prestazione positiva: "Ha giocato in maniera fantastica, ha creato occasioni e ha mostrato le sue qualità. Può darci un contributo importante".

Flick ha parlato della sua filosofia di lavoro: "Tutti gli allenatori sono esigenti. Chi gioca nell’undici titolare deve meritarselo. Questo è il modo in cui tutti possono migliorare". Sulla conquista del primato, il tecnico tedesco ha sottolineato: "È importante e positivo. Abbiamo avuto l’opportunità e l’abbiamo sfruttata, ma il cammino è ancora lungo. Oggi abbiamo dato la risposta che serviva".

Infine, riguardo alla reazione di Lamine Yamal e alla prossima settimana libera, Flick ha chiarito: "È normale essere arrabbiati. L’importante è che la squadra abbia vinto e che anche giocatori come Bardghji abbiano avuto spazio. La prossima settimana è fondamentale per recuperare energie e concentrarci sulle partite contro Villarreal e Atletico".