Premier League, il Brighton vola altissimo con Wieffer. Burnley ad un passo dalla retrocessione
La Premier League è più spezzettata che mai in questo 32° weekend dell'anno: solo due le gare del sabato pomeriggio, che hanno visto il Brentford pareggiare contro l'Everton e il Burnely cedere in casa al Brighton, sempre più lanciato verso la rincorda alla zona Europa. Per i Seagulls doppietta decisiva di Wieffer, che di fatto condanna i padroni di caso al ritorno in seconda divisione.
La 32a giornata
Venerdì 10 aprile
West Ham - Wolverhampton 4-0
Sabato 11 aprile
Arsenal - Bournemouth 1-2
Brentford - Everton 2-2
Burnley - Brighton 0-2
Liverpool - Fulham
Domenica 12 aprile
Crystal Palace - Newcastle
Nottingham Forest - Aston Villa
Sunderland - Tottenham
Chelsea - Manchester City
Lunedì 13 aprile
Manchester United - Leeds
La classifica
Arsenal 70
Manchester City 61
Manchester Utd 55
Aston Villa 54
Liverpool 49
Chelsea 48
Brentford 47
Everton 47
Brighton 46
Bournemouth 45
Fulham 44
Sunderland 43
Newcastle 42
Crystal Palace 39
Leeds 33
Nottingham 32
West Ham 32
Tottenham 30
Burnley 20
Wolverhampton 17