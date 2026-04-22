LaLiga, il Getafe vince con zero tiri in porta: vittoria incredibile in casa della Real Sociedad
Dopo aver trionfato in Copa del Rey, la Real Sociedad è ancora con la testa ai festeggiamenti e in Liga cade contro il Getafe. Una partita storta per i baschi, che al 14' sbagliano un calcio di rigore con Brais Mendez e al 29' regalano la rete dell'1-0 - risultato che poi sarà definitivo - ai madrileni: autorete di Gorrotxategi e Getafe avanti.
Pur senza più calciare in porta, il Getafe vince e sale al sesto posto, scavalcando anche la Real Sociedad, ferma a quota 42.
Il programma della 33^ giornata in Liga
Martedì 21 aprile
Athletic - Osasuna 1-0
Marioca - Valencia 1-1
Girona - Betis 2-3
Real Madrid - Alavés 2-1
Mercoledì 22 aprile
Elche - Atlético Madrid 3-2
Real Sociedad - Getafe
Barcellona - Celta Vigo
Giovedì 23 aprile
Levante - Siviglia
Rayo Vallecano - Espanyol
Oviedo - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 79
2. Real Madrid 73
3. Villarreal 61
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 49
6. Celta Vigo 44
7. Getafe 44
8. Real Sociedad 42
9. Athletic Bilbao 41
10. Osasuna 39
11. Girona 38
12. Espanyol 38
13. Valencia 36
14. Maiorca 35
15. Rayo Vallecano 35
16. Elche 35
17. Siviglia 34
18. Alavés 33
19. Levante 29
20. Oviedo 27
MARCATORI
24 reti: Mbappé (Real Madrid)
21 reti: Muriqi (Maiorca)
16 reti: Budimir (Osasuna)
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