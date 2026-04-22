LaLiga, il Getafe vince con zero tiri in porta: vittoria incredibile in casa della Real Sociedad

Dopo aver trionfato in Copa del Rey, la Real Sociedad è ancora con la testa ai festeggiamenti e in Liga cade contro il Getafe. Una partita storta per i baschi, che al 14' sbagliano un calcio di rigore con Brais Mendez e al 29' regalano la rete dell'1-0 - risultato che poi sarà definitivo - ai madrileni: autorete di Gorrotxategi e Getafe avanti.

Pur senza più calciare in porta, il Getafe vince e sale al sesto posto, scavalcando anche la Real Sociedad, ferma a quota 42.

Il programma della 33^ giornata in Liga

Martedì 21 aprile

Athletic - Osasuna 1-0

Marioca - Valencia 1-1

Girona - Betis 2-3

Real Madrid - Alavés 2-1

Mercoledì 22 aprile

Elche - Atlético Madrid 3-2

Real Sociedad - Getafe

Barcellona - Celta Vigo

Giovedì 23 aprile

Levante - Siviglia

Rayo Vallecano - Espanyol

Oviedo - Villarreal

CLASSIFICA

1. Barcellona 79

2. Real Madrid 73

3. Villarreal 61

4. Atlético Madrid 57

5. Betis 49

6. Celta Vigo 44

7. Getafe 44

8. Real Sociedad 42

9. Athletic Bilbao 41

10. Osasuna 39

11. Girona 38

12. Espanyol 38

13. Valencia 36

14. Maiorca 35

15. Rayo Vallecano 35

16. Elche 35

17. Siviglia 34

18. Alavés 33

19. Levante 29

20. Oviedo 27

MARCATORI

24 reti: Mbappé (Real Madrid)

21 reti: Muriqi (Maiorca)

16 reti: Budimir (Osasuna)