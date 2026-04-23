LaLiga, vittoria e aggancio in classifica: il Rayo Vallecano fa la festa all'Espanyol
Al Campo de Futbol de Vallecas il Rayo Vallecano conquista 3 punti incredibilmente importanti nella corsa alla salvezza, mettendo ben cinque punti di distacco tra sè e il terzultimo posto, attualmente occupato dall'Alaves. L'1-0 all'Espanyol firmato Camello consente al Rayo di agganciare i catalani in classifica a quota 38.
Martedì 21 aprile
Athletic - Osasuna 1-0
Marioca - Valencia 1-1
Girona - Betis 2-3
Real Madrid - Alavés 2-1
Mercoledì 22 aprile
Elche - Atlético Madrid 3-2
Real Sociedad - Getafe 0-1
Barcellona - Celta Vigo 1-0
Giovedì 23 aprile
Levante - Siviglia 2-0
Rayo Vallecano - Espanyol 1-0
Oviedo - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 82
2. Real Madrid 73
3. Villarreal 61
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 49
6. Celta Vigo 44
7. Getafe 44
8. Real Sociedad 42
9. Athletic Bilbao 41
10. Osasuna 39
11. Girona 38
12. Rayo Vallecano 38
13. Espanyol 38
14. Valencia 36
15. Maiorca 35
16. Elche 35
17. Siviglia 34
18. Alavés 33
19. Levante 32
20. Oviedo 27