Barcellona, crash test Villarreal. Il Cholo Simeone non può sbagliare: LaLiga, il programma

Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:26Calcio estero
Il Levante ha rotto il ghiaccio nell'anticipo della 25ma giornata de LaLiga, superando con due reti l'Alaves. Oggi grande programma e Barcellona chiamato a non fallire nello scontro ad alta quota con il Villarreal: il fattore Camp Nou potrebbe risultare decisivo, mentre la lotta per il titolo prosegue colpo su colpo con il Real Madrid.

In serata spazio all'Atletico Madrid che conoscerà già il risultato del Submarino Amarillo e potrà tentare l'accorcio o l'eventuale aggancio, dopo essere scivolato in quarta posizione.

Il programma della 25^ giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0

Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano-Athletic
Barcellona-Villarreal
Maiorca-Real Sociedad
Real Oviedo-Atletico Madrid

Domenica 1° marzo
Elche-Espanyol
Valencia-Osasuna
Betis-Siviglia
Girona-Celta Vigo

Lunedì 23 febbraio
Real Madrid-Getafe

La classifica de LaLiga
1. Barcellona 61 punti
2. Real Madrid 60
3. Villarreal 51
4. Atletico Madrid 48
5. Real Betis 42 pt
6. Celta Vigo 37 pt
7. Espanyol 35
8. Athletic Bilbao 34
9. Osasuna 33
10. Real Sociedad 32
11. Girona 30
12. Getafe 29
13. Siviglia 29
14. Alaves 27*
15. Rayo Vallecano 26
16. Valencia 26
17. Elche 25
18. Maiorca 24
19. Levante 21*
20. Real Oviedo 17**

*una gara in più
**due gare in meno

