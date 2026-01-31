LaLiga, Moreno salva il Villarreal: il Sottomarino Giallo strappa un 2-2 all'Osasuna
Prosegue la 22^ giornata della Liga, con una partita certamente poco adatta ai deboli di cuore. In campo Osasuna e Villarreal, che hanno dato vita ad uno spettacolare 2-2. Ospiti avanti al 17' con Moreno, poi punteggio ribaltato già nel primo tempo con le reti di Munoz e Budimir. Nella ripresa, ancora Moreno regala 1 punto al Sottomarino Giallo. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 22ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Espanyol - Alaves 1-2
Sabato 31 gennaio
Real Oviedo - Girona 1-0
Osasuna - Villarreal 2-2
Levante - Atletico Madrid ore 18:30
Elche - Barcellona ore 21.00
Domenica 1 febbraio
Real Madrid - Rayo Vallecano ore 14:00
Real Betis - Valencia ore 16:15
Getafe - Celta Vigo ore 18:30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21:00
Lunedì 2 febbraio
Maiorca - Siviglia ore 21:00
Questa la classifica
1. Barcellona – 52 punti (21 partite giocate)
2. Real Madrid – 51 punti (21)
3. Atlético Madrid – 44 punti (21)
4. Villarreal – 42 punti (21)
5. Espanyol – 34 punti (22)
6. Betis – 32 punti (21)
7. Celta Vigo – 32 punti (21)
8. Real Sociedad – 27 punti (21)
9. Osasuna – 26 punti (22)
10. Alavés – 23 punti (22)
11. Girona – 25 punti (22)
12. Elche – 24 punti (21)
13. Siviglia – 24 punti (21)
14. Atletico Bilbao – 24 punti (21)
15. Valencia – 23 punti (21)
16. Rayo Vallecano – 22 punti (21)
17. Getafe – 22 punti (21)
18. Maiorca – 21 punti (21)
19. Levante – 17 punti (20)
20. Real Oviedo – 16 punti (22)