Ufficiale Lasciò l'Universidad de Chile per il Napoli. Edu Vargas torna a casa, 14 anni dopo

Edu Vargas torna all'Universidad de Chile. L'attaccante è noto a queste latitudini per aver vestito con poca fortuna la maglia del Napoli. I partenopei ne rimasero incantati proprio per le sue prestazioni con "La U" in Copa Sudamericana, arrivando a scucire 13.5 milioni nel gennaio 2012. Esperienza tuttavia da dimenticare, considerando le sole 3 reti in 28 presenze, quasi tutte da subentrato con l'unico vero impegno nell'undici titolare in Europa League.

Da allora, un girovagare in Europa (Valencia, QPR, Hoffenheim) sempre con poca fortuna. Al contrario delle sue esperienze in Centro e Sud America, dove si è fatto apprezzare con le maglie del Gremio ma soprattutto dei messicani del Tigres e dei brasiliani dell'Atlético Mineiro.

Vargas era tornato in Cile già a luglio, trasferendosi all'Audax Italiano. Torna ora all'Universidad de Chile dopo 14 anni. Accordo fino al 31 dicembre.