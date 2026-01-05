Ufficiale Il West Ham sfoltisce l'attacco in attesa di Castellanos: Luis Guilherme allo Sporting

Lo Sporting CP ha ufficializzato il primo rinforzo del mercato invernale: Luis Guilherme, attaccante brasiliano di 19 anni, proveniente dal West Ham United, ha firmato un contratto valido fino al 2030. La clausola rescissoria è fissata a 80 milioni di euro, a testimonianza della fiducia del club nel giovane talento.

Internazionale Under-20 con il Brasile, Guilherme lascia l’Inghilterra dopo aver collezionato cinque presenze in questa stagione e approda a Lisbona con grande ambizione. Cresciuto nelle giovanili del Palmeiras, ha già vinto titoli importanti, tra cui il Brasileirão 2023 e il Campionato Paulista 2024. Il giocatore si è detto entusiasta di vestire la maglia verde e bianca: "Sono molto felice di arrivare in un club gigantesco come lo Sporting CP. Dalla prima chiacchierata con la dirigenza mi hanno parlato di un ambiente familiare, dove i nuovi giocatori vengono accolti bene. Spero di aiutare al massimo la squadra".

Prima del trasferimento, Luís Guilherme ha avuto consigli e supporto da giocatori e allenatori di fiducia, tra cui Mateus Fernandes e Abel Ferreira, che lo hanno incoraggiato e rassicurato sul percorso professionale. Versatile, rapido e con buona capacità di finalizzazione, il giovane attaccante si è già messo a disposizione di Rui Borges: "Sono sempre pronto a migliorare, ascoltare i più esperti e adattarmi velocemente alle esigenze della squadra. Voglio dare il 100% ogni volta che scendo in campo".

Luís Guilherme indosserà il numero 31, simbolo del suo esordio da professionista al Palmeiras, e promette ai tifosi impegno, determinazione e tante gioie.