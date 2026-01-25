Ufficiale Layvin Kurzawa riparte dalla Parigi di Giava: ha firmato per una stagione col Persib

Nuova avventura in Indonesia per Layvin Kurzawa. Il difensore francese, ex di Monaco, Paris Saint-Germain, Fulham e Boavista, ha firmato infatti col Persib di Giava. Accordo fino a fine stagione da parametro zero, visto che Kurzawa era svincolato dopo la fine del suo contratto coi portoghesi.

"Conosce Parigi, ma ora è casa nella Parigi di Giava. Benvenuto a Bandung, Layvin Kurzawa. Lottiamo per questo stemma sul petto e scriviamo la storia insieme", è l'annuncio ufficiale sui social del nuovo club del laterale classe 1992.