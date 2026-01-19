Lo svincolato Kurzawa trova squadra: l'ex PSG è vicino alla firma in Indonesia

Dopo mesi lontano dai riflettori europei, Layvin Kurzawa potrebbe aver trovato una nuova strada per rilanciare la sua carriera. Il terzino sinistro francese, svincolato dalla scorsa estate dopo la fine del prestito al Boavista, è infatti in trattative avanzate con il Persib Bandung, attuale capolista del campionato indonesiano.

Il club asiatico, pur poco conosciuto nel panorama europeo, rappresenta una realtà solida nel Sud-Est asiatico e partecipa regolarmente alla AFC Champions League. La strategia della società è chiara: attirare profili con un passato importante in Europa per alzare il livello tecnico e crescere anche a livello continentale. A scriverlo è Foot Mercato.

Kurzawa, 33 anni, porta con sé un palmarès di tutto rispetto: cinque titoli di Ligue 1, cinque Coppe di Francia, sei Supercoppe francesi e quattro Coppe di Lega conquistate con il Paris Saint-Germain, oltre a 13 presenze con la nazionale. Restano però da valutare le sue condizioni fisiche, considerando il minutaggio ridotto accumulato in Portogallo (170 minuti in quattro apparizioni) e una carriera segnata da diversi problemi muscolari. L’ultima stagione con più di 20 presenze risale al 2020-21.

Ad agevolarne l’inserimento potrebbe esserci la presenza di un altro francese, Andrew Jung, già protagonista a Bandung con otto gol in 16 gare. Per Kurzawa sarebbe l’inizio di una nuova vita calcistica dall’altra parte del mondo.