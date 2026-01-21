Ufficiale Lechia Gdansk, colpo dall'Italia per la difesa: ecco il classe 2006 Mavraj dal Bari

Dopo aver giocato una sola partita in questa stagione con la maglia del Bari in Serie B, contro il Mantova a ottobre, per il centrale kosovaro Mavraj c'è l'addio all'Italia e il trasferimento in Polonia dove giocherà in massima serie con il Lechia Gdansk. Di seguito il comunicato del club di Danzica:

"Siamo lieti di annunciare che il difensore centrale mancino Indrit Mavraj è entrato a far parte del Lechia Gdańsk, firmando il suo primo contratto da professionista che sarà valido fino al 30 giugno 2030.

Indrit è nato il 23 gennaio 2006 ed è un giocatore della nazionale Under 21 del Kosovo. Compirà 20 anni tra due giorni e ha maturato le sue doti calcistiche in Svizzera e in Italia, vestendo la maglia di club come l'FC Schaffhausen, l'FC Winterthur, il Genoa e l'SSC Bari".