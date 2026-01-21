Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Barça vince, ma stabilisce un record negativo: non aveva mai subito gol per 10 gare di fila

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
ieri alle 23:56Calcio estero
Tommaso Maschio

Il Barcellona può essere felice per la vittoria contro lo Slavia Praga che lo tiene in corsa per le prime otto posizioni che valgono l’accesso diretto agli ottavi senza passare dagli spareggi, ma dall’altro lato non può dirsi soddisfatto per la tenuta difensiva in campo europeo.

I catalani infatti subendo due reti dai cechi hanno stabilito uno storico record negativo in Champions League: mai la formazione di Barcellona aveva subito almeno una rete in dieci gare consecutive nella massima competizione calcistica continentale, tenendo conto anche della vecchia Coppa dei Campioni. L'ultima volta che i blaugrana non hanno subito reti risale all’aprile scorso quando nell’andata dei quarti di finale batterono il Borussia Dortmund per 4-0.

Questa la serie delle 10 gare con almeno un gol subito:
Slavia Praga – Barcellona 2-4
Barcellona – Eintracht Francoforte 2-1
Chelsea – Barcellona 3-0
Bruges – Barcellona 3-3
Barcellona – Olympiacos 6-1
Barcellona – PSG 1-2
Newcastle United – Barcellona 1-2
Inter – Barcellona 4-3
Barcellona – Inter 3-3
Borussia Dortmund-Barcellona 3-1

