Lens, Ganiou scatena un'asta di mercato: Man. City e Tottenham sfidano Dortmund e Lipsia

Le prestazioni di Ismaelo Ganiou non stanno passando inosservate. Il difensore classe 2005 del Lens, protagonista di un'importante crescita nel campionato francese, sarebbe finito nel mirino di alcuni dei principali club di Premier League e Bundesliga. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, Manchester City, Tottenham, Borussia Dortmund e Lipsia starebbero seguendo con attenzione il ventunenne, che si è ritagliato uno spazio nella difesa della formazione francese. A suscitare interesse è soprattutto la sua duttilità tattica: Ganiou può infatti essere impiegato sia come difensore centrale sia come terzino, una caratteristica che amplia le soluzioni a disposizione dell'allenatore.

Ganiou, dalla Francia alla Premier League? Anche Dortmund e Lipsia alla finestra

La concorrenza per il giovane difensore potrebbe dunque diventare particolarmente intensa. Da una parte ci sono Manchester City e Tottenham, interessate a monitorare uno dei profili emergenti della Ligue 1; dall'altra Borussia Dortmund e Lipsia, società attente ai giovani talenti da valorizzare. Per il momento, tuttavia, si parla esclusivamente di un interesse da parte dei quattro club, senza indicazioni su offerte ufficiali o trattative già avviate. Il Lens potrebbe quindi trovarsi presto a gestire le attenzioni del mercato internazionale nei confronti di Ganiou. Le prossime settimane serviranno a capire se i primi sondaggi si trasformeranno in passi concreti, aprendo una possibile corsa al difensore francese.