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Barcellona, possibile rinforzo a gennaio per la difesa: c'è Colwill, piace sempre Bastoni

Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 21:56Calcio estero
08.11.2026 21:56Calcio estero
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Il Barcellona cerca un difensore centrale per gennaio: piace Colwill del Chelsea, ma la valutazione è elevata. Nel mirino anche Bastoni e Gvardiol
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato in vista del mercato di gennaio. Dopo le dichiarazioni di Hansi Flick, che ha confermato la volontà del club di acquistare un difensore centrale, dalla Premier League arriva una nuova candidatura: quella di Levi Colwill, classe 2003 del Chelsea. Secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, il centrale sarebbe entrato nella lista dei possibili rinforzi blaugrana, che comprende già Alessandro Bastoni, Josko Gvardiol, Lisandro Martínez e Natan. Colwill rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per le sue caratteristiche: mancino naturale, fisicamente strutturato e dotato di una buona capacità di impostazione dal basso.

Colwill piace anche al Liverpool: servono 80 milioni

Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, Colwill ha maturato esperienza attraverso i prestiti a Huddersfield e Brighton, prima di stabilizzarsi nella prima squadra londinese nell'estate 2023. In questa stagione il difensore è diventato un punto fermo della formazione allenata da Xabi Alonso, che lo considera un elemento importante del proprio progetto. "Per la sua calma e presenza, perché è completo e dominante, sarà un giocatore chiave per noi", ha dichiarato il tecnico. Il Chelsea starebbe valutando il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2029, ma gli interessamenti di Barcellona e Liverpool potrebbero complicare i negoziati. La richiesta economica dei Blues rappresenta comunque un ostacolo significativo: il club inglese, secondo le indiscrezioni, sarebbe disposto ad ascoltare offerte soltanto a partire da circa 80 milioni di euro.

Barcellona, Flick vuole un centrale già a gennaio

La ricerca di un nuovo difensore risponde alla necessità di aumentare le alternative a disposizione di Flick, soprattutto in vista della seconda parte della stagione. Colwill possiede caratteristiche compatibili con il gioco del Barcellona, ma l'elevata valutazione del Chelsea rende particolarmente complessa un'eventuale operazione già durante il mercato invernale. Al momento si tratta di un interesse riportato dalla stampa inglese, non di una trattativa avanzata. Il Barcellona continuerà dunque a valutare diverse possibilità, con l'obiettivo di individuare un rinforzo capace di garantire qualità e solidità al reparto difensivo.

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