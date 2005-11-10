Liga Portugal, Porto da record: 11 vittorie su 11! Fernandes decide la sfida contro il Guimarães
Alessandra Stefanelli
Il Porto non conosce ostacoli nel campionato portoghese. I Dragões espugnano il campo del Vitória Guimarães imponendosi per 2-1 al termine di una partita combattuta e conquistano l'undicesima vittoria nelle prime undici giornate. Un cammino impeccabile per i campioni nazionali, che continuano a mantenere a distanza le rivali di Lisbona grazie a un rendimento straordinario. La formazione ospite domina il primo tempo, imponendo il proprio ritmo e prendendo il controllo della partita. Nella ripresa, però, il Vitória Guimarães cambia atteggiamento, cresce progressivamente e riesce a ristabilire la parità grazie alla rete di Alanzinho.
Porto, Martim Fernandes firma il successo nel finale
Quando la partita sembra destinata a concludersi in equilibrio, arriva la giocata decisiva di Martim Fernandes. Il giovane calciatore portoghese realizza uno splendido gol nella fase conclusiva dell'incontro, riportando avanti il Porto e fissando il risultato sul definitivo 2-1. Una rete pesantissima, che consente ai Dragões di proseguire la propria marcia perfetta in campionato nonostante le difficoltà incontrate nella seconda frazione. Undici partite, undici vittorie: numeri che certificano l'eccezionale avvio di stagione del Porto, sempre più protagonista nella corsa al titolo. Situazione decisamente diversa per il Vitória Guimarães, che resta nelle zone delicate della classifica nonostante una ripresa convincente e una prestazione capace di mettere in difficoltà la capolista.