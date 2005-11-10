Occhio alle fake news! Il Rosario esulta "per errore", il campionato va al Boca: il web non perdona

Un weekend da manuale quello che si è vissuto in Argentina, con il Boca Juniors vincitore del titolo Campeón de Liga 2026: il gol segnato al 96' da Enner Valencia contro il Defensa y Justicia è valso il primo posto in classifica, e anche appunto il 36° campionato argentino, nonché trofeo numero 75 dello storico club. Fin qui, non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che, a circa 300 km di distanza, il Rosario stava festeggiando... lo stesso titolo. Chiaramente non vinto.

Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.

L'accaduto potrebbe far sorridere, o meglio, fa sorridere, perché siamo dall'altra parte del mondo; passare da una festa a un incubo, sarebbe stato sportivamente drammatico per chiunque. Ma analizziamo la vicenda: il Rosario batte 2-0 l'Estudiantes de Río Cuarto, e quei tre punti valgono il "quota 63" finale, un punto più del Boca, che al triplice fischio del 'Gigante de Arroyito' non ha però ancora terminato il match contro il Defensa y Justicia. Lo 0-0 che sembrava profilarsi cambia invece al 96', quando a Rosario è però già scoppiata la festa sia tra i giocatori che tra il pubblico, perché si diffonde la voce che il gol del Boca è stato annullato. Dopo diversi minuti di incontenibile gioia, però, ecco la voce dello speaker, che riporta tutti alla cruda realtà, facendo calare il gelo nell'impianto, vittima di una fake news. A quel punto sono lacrime amare.

Il web non perdona.

Si sono chiaramente subito scatenati, sui social, meme e battute sulla vicenda, anche da parte di note pagine Instagram italiane; quel che è accaduto è effettivamente grottesco. Con l'eco che aumenta nel mondo moderno, dove con un clic...tutto rimane!