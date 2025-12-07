Leo Messi trionfa in MLS e fa notare: "Negli USA trasferte di 6-7 ore, è dura"

L’Inter Miami entra nella storia conquistando la MLS Cup 2025, superando i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3-1 e diventando la sedicesima squadra a vincere il titolo nella propria sesta stagione di vita.

Un trionfo targato Leo Messi che dopo il successo ha rimarcato: "L'idea era di portare il club in cima alla vetta, una sfida perché aveva pochi anni di vita. Nella Coppa del Mondo per Club abbiamo fatto un ruolo degno, più di quanto ci si aspettasse da noi. È stata una bella esperienza, ma le altre squadre si sono riposate".

Le enormi distanze che il gruppo ha dovuto percorrere è stato un altro punto che l'argentino ha sottolineato: "Ci sono molti viaggi, qui i viaggi sono lunghi, duri, siamo andati a Vancouver, Los Angeles, viaggi di sei o sette ore. Ora faremo una buona preseason e si ricomincia da zero".

Poi ha aggiunto: "Era uno degli obiettivi quando siamo arrivati qui, siamo riusciti a ottenere la Coppa di Lega appena siamo arrivati e quest'anno abbiamo fatto un grande anno, abbiamo gareggiato in tutto ciò che dovevamo, siamo arrivati di nuovo a una finale di Coppa di Lega, abbiamo giocato una semifinale della Concacaf Champions Cup, l'anno scorso siamo usciti primi in campionato e purtroppo siamo rimasti fuori nel primo turno (dei playoff)", le sue parole.

Inoltre, Messi ha fatto riferimento al ritiro degli spagnoli Sergio Busquets e Jordi Alba dopo questo incontro: "Felice per quello che abbiamo ottenuto, per loro, che finiscano la loro carriera in questo modo è molto bello per tutti. Se lo meritavano dopo quello che erano come giocatori, tra i grandi della storia ognuno nella sua posizione. Con la gara che hanno fatto e i titoli che hanno vinto, potersi ritirare con questa MLS...", ha riflettuto. "Non sono ancora consapevoli di ciò che stanno vivendo, del ritiro, oggi finisce qualcosa di molto bello a cui hanno dedicato tutta la loro vita e ora iniziano un'altra vita. Auguro loro sempre il meglio perché sono due amici che amo molto e sono felice che possano andarsene con questo trofeo", ha continuato.