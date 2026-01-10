Coppa di Francia, il Monaco avanza agli ottavi: 3-1 all'US Orleans, il tabellone completo

In questo fine settimana il campionato francese è fermo, per lasciare spazio alla Coppa di Francia. Nel pomeriggio si sono giocate le prime quattro gare dei sedicesimi di finale. Il Monaco si è imposto 3-1 sull'US Orleans: decisive le reti di Balogun al 27' e la doppietta di Ilenikhena fra l'88' ed il 94'. Nel mezzo, c'era stato il gol di Khoumisti al 96' ad accendere il finale.

Vittorie anche per Troyes e Amiens, che hanno superato rispettivamente il Bastia (0-2) ed il Montreuil (2-4). Vittoria ai rigori per il Tolosa contro l'Angers (6-5 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari).

Vediamo di seguito il programma completo dei sedicesimi di finale della Coppa di Francia, con le squadre già qualificate (in neretto) e le gare ancora da disputare. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi, reduce dalla sconfitta con il PSG in Supercoppa, giocherà martedì contro il Bayeux.

Il quadro completo dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia

Angers-Tolosa 1-1 (5-6 d.c.r.)

US Orleans-Monaco 1-3

Montreuil-Amiens 2-4

Bastia-Troyes 0-2

Sabato 10 gennaio ore 18:

Istres-Laval

Le Puy Foot 43 Auvergne-Reims

Avranches-Racing Strasburgo

Hauts Lyonnais-Lorient

Domenica 11 gennaio ore 15:

Sochaux-Lens

Domenica gennaio 11 ore 18:

Nantes-Nizza

Metz-Montpellier

Chantilly US-Rennes

Le Mans FC-Nancy Lorraine

Domenica 11 gennaio ore 21:

Lille-Lione

Lunedì 12 gennaio ore 21.10:

PSG-Paris FC

Martedì 13 gennaio ore 21:

Bayeux-Marsiglia