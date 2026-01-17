Ligue 1, manita in faccia al Nizza: il Tolosa sorprende tutti e ora può credere nell'Europa
Il gol della bandiera di Wahi è l'unica nota positiva del match disputato dal Nizza contro il Tolosa, invece autore di una goleada sensazionale (5-1) ai danni degli aquilotti: manita e pesante sconfitta, così vedono avvicinarsi dall'ombra della zona retrocessione. Interrotta anche la mini striscia positiva di tre risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni. Al contrario, il Téfécé può iniziare a pensare seriamente all'Europa.
Venerdì 16 gennaio
Monaco-Lorient 1-3
Paris Saint-Germain-Lille 3-0
Sabato 17 gennaio
Lens-Auxerre 1-0
Tolosa-Nizza 5-1
Angers-Olympique Marsiglia
Domenica 18 gennaio
Strasburgo-Metz
Nantes-Paris FC
Rennes-Le Havre
Lione-Brest
La classifica di Ligue 1
1. Lens 43 (18)
2. Paris Saint-Germain 42 (18 partite)
3. Marsiglia 32 (17)
4. Lilla 32 (18)
5. Lione 30 (17)
6. Rennes 30 (17)
7. Tolosa 26 (18)
8. Strasburgo 24 (17)
9. Monaco 23 (18)
10. Angers 22 (17)
11. Brest 22 (17)
12. Lorient 22 (18)
13. Le Havre 18 (17)
14. Nizza 18 (18)
15. Paris FC 16 (17)
16. Nantes 14 (17)
17. Auxerre 12 (18)
18. Metz 12 (17)