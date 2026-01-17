Ligue 1, il Lens risponde subito al PSG: 1-0 all'Auxerre, torna in vetta. E che filotto
Il Lens riprende la testa della Ligue 1. Basta l'1-0 sull'Auxerre, cruciale vittoria in ottica classifica: l’ottavo successo consecutivo dei Sang et Or in campionato, messaggio diretto al PSG che viene rispedito al secondo posto. Piccola nota curiosa a proposito della capolista francese: il Lens ha vinto 10 partite di fila per la prima volta nella sua storia.
Venerdì 16 gennaio
Monaco-Lorient 1-3
Paris Saint-Germain-Lille 3-0
Sabato 17 gennaio
Lens-Auxerre 1-0
Tolosa-Nizza
Angers-Olympique Marsiglia
Domenica 18 gennaio
Strasburgo-Metz
Nantes-Paris FC
Rennes-Le Havre
Lione-Brest
La classifica di Ligue 1
1. Lens 43 (18)
2. Paris Saint-Germain 42 (18 partite)
3. Marsiglia 32 (17)
4. Lilla 32 (18)
5. Lione 30 (17)
6. Rennes 30 (17)
7. Strasburgo 24 (17)
8. Tolosa 23 (17)
9. Monaco 23 (18)
10. Angers 22 (17)
11. Brest 22 (17)
12. Lorient 22 (18)
13. Le Havre 18 (17)
14. Nizza 18 (17)
15. Paris FC 16 (17)
16. Nantes 14 (17)
17. Auxerre 12 (18)
18. Metz 12 (17)