Ligue 1, va al Brest il derby bretone: si ferma la corsa del Lorient dopo 12 risultati utili

Si ferma allo Stade Francis-Le Blé la corsa del Lorient. Il Brest si impone 2-0 nel derby bretone, interrompendo una striscia di 12 risultati utili consecutivi in Ligue 1 degli uomini di Olivier Pantaloni. Una vittoria costruita con pazienza e solidità dalla squadra di Éric Roy, che ha cambiato marcia dopo l’intervallo.

Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, il Brest ha trovato il varco giusto al 50’, quando Romain Labeau Lascary ha sbloccato la partita. Il Lorient ha provato a reagire, ma senza la brillantezza mostrata nelle ultime settimane. Nel finale è arrivato il colpo del ko firmato da Ludovic Ajorque al 77’, che ha chiuso definitivamente i conti.

Per i Ty’Zefs è un successo che conferma la forza casalinga e dà continuità al buon momento. Per il Lorient, invece, la battuta d’arresto mette fine a un lungo periodo positivo e fa sfumare la possibilità di agganciare temporaneamente il settimo posto.

La 21a giornata

Venerdì 6 febbraio

Metz-Lille 0-0

Sabato 7 febbraio

Lens-Rennes 3-1

Brest-Lorient 2-0

Nantes-Lione

Domenica 8 febbraio

Nizza-Monaco

Angers-Tolosa

Auxerre-Paris FC

Le Havre-Strasburgo

Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia

CLASSIFICA

Lens 49*

Paris Saint-Germain 48

Olympique Marsiglia 39

Lione 39

Lille 33*

Rennes 31*

Strasburgo 30

Tolosa 30

Lorient 28

Monaco 27

Angers 26

Brest 26*

Nizza 22

Paris FC 21

Le Havre 20

Nantes 14

Auxerre 13

Metz 13*

*una partita in più