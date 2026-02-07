Ligue 1, va al Brest il derby bretone: si ferma la corsa del Lorient dopo 12 risultati utili
Si ferma allo Stade Francis-Le Blé la corsa del Lorient. Il Brest si impone 2-0 nel derby bretone, interrompendo una striscia di 12 risultati utili consecutivi in Ligue 1 degli uomini di Olivier Pantaloni. Una vittoria costruita con pazienza e solidità dalla squadra di Éric Roy, che ha cambiato marcia dopo l’intervallo.
Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, il Brest ha trovato il varco giusto al 50’, quando Romain Labeau Lascary ha sbloccato la partita. Il Lorient ha provato a reagire, ma senza la brillantezza mostrata nelle ultime settimane. Nel finale è arrivato il colpo del ko firmato da Ludovic Ajorque al 77’, che ha chiuso definitivamente i conti.
Per i Ty’Zefs è un successo che conferma la forza casalinga e dà continuità al buon momento. Per il Lorient, invece, la battuta d’arresto mette fine a un lungo periodo positivo e fa sfumare la possibilità di agganciare temporaneamente il settimo posto.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Metz-Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens-Rennes 3-1
Brest-Lorient 2-0
Nantes-Lione
Domenica 8 febbraio
Nizza-Monaco
Angers-Tolosa
Auxerre-Paris FC
Le Havre-Strasburgo
Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia
CLASSIFICA
Lens 49*
Paris Saint-Germain 48
Olympique Marsiglia 39
Lione 39
Lille 33*
Rennes 31*
Strasburgo 30
Tolosa 30
Lorient 28
Monaco 27
Angers 26
Brest 26*
Nizza 22
Paris FC 21
Le Havre 20
Nantes 14
Auxerre 13
Metz 13*
*una partita in più