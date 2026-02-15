Ligue 1, il Lorient vince lo scontro diretto e supera l'Angers. L'Auxerre inguaia il Metz
Terminano altre due partite della 22^ giornata di Ligue 1. Il Lorient batte 2-0 in casa l'Angers grazie ai gol di Pagis al 9' e di Makengo al 58', che lanciano la squadra allenata da Pantaloni al nono posto in classifica. Discorso diverso invece per l'Auxerre, che batte nettamente 3-1 in trasferta il Metz, sempre più ultimo: gli ospiti, che tornano competitivi per la lotta salvezza, passano in vantaggio al 4' con l'autogol di Sane, raddoppiano al 76' con Sinayoko e chiudono i conti con Danois all'89'. Inutile la rete di Mbala al 94'. Di seguito tutti i dettagli:
Venerdì 13 febbraio
Rennes-PSG 3-1
Monaco-Nantes 3-1
Sabato 14 febbraio
Marsiglia-Strasburgo 2-2
Lille-Brest 1-1
Paris FC-Lens 0-5
Domenica 15 febbraio
Le Havre-Tolosa 2-1
Lorient-Angers 2-0
Metz-Auxerre 1-3
Lione-Nizza
La classifica in Ligue 1
1. Lens – 52 (22 partite giocate)
2. PSG – 51 punti (22)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 40 (22)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 34 (22)
7. Racing Strasburgo – 31 (22)
8. Monaco – 31 (22)
9. Lorient – 31 (22)
10. Tolosa – 30 (22)
11. Angers – 29 (22)
12. Brest – 27 (22)
13. Le Havre – 26 (22)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 17 (22)
17. Nantes – 14 (22)
18. Metz – 13 (22)