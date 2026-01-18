Lione e Rennes provano a restar agganciate al treno Europa. Il programma odierno di Ligue 1
Sono quattro le partite in programma quest’oggi in Francia e che chiuderanno il 18º turno di Ligue 1. Si parte alle 15:00 da Strasburgo, quando i biancoblu affronteranno il Metz. Alle 17:15 due gare in programma: il Rennes accoglie in casa il Le Havre, mentre il Paris FC, dopo l’exploit in Coppa di Francia dove ha eliminato il PSG, è atteso alla trasferta di Nantes. Chiude la giornata il posticipo in programma questa sera alle ore 20:45 tra Lione e Brest.
Questo il programma della 18ª giornata di Ligue 1
Venerdì 16 gennaio
Monaco - Lorient 1-3
Paris Saint Germain - Lille 3-0
Sabato 17 gennaio
Lens - Auxerre 1-0
Tolosa - Nizza 5-1
Angers - Marsiglia 2-5
Domenica 18 gennaio
Strasburgo - Metz ore 15:00
Rennes - Le Havre ore 17:15
Nantes - Paris Fc ore 17:15
Lione - Brest ore 20:45
Questa la classifica di Ligue 1
1. Lens — 43 punti (18 partite giocate)
2. PSG — 42 (18)
3. Olympique Marsiglia — 35 (18)
4. Lilla — 32 (18)
5. Lione — 30 (17)
6. Rennes — 30 (17)
7. Tolosa — 26 (18)
8. Racing Strasburgo — 24 (17)
9. Monaco — 23 (18)
10. Brest — 22 (17)
11. Angers — 22 (18)
12. Lorient — 22 (18)
13. Le Havre — 18 (17)
14. Nizza — 18 (18)
15. Paris — 16 (17)
16. Nantes — 14 (17)
17. Auxerre — 12 (18)
18. Metz — 12 (17)
