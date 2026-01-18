Lione e Rennes provano a restar agganciate al treno Europa. Il programma odierno di Ligue 1

Sono quattro le partite in programma quest’oggi in Francia e che chiuderanno il 18º turno di Ligue 1. Si parte alle 15:00 da Strasburgo, quando i biancoblu affronteranno il Metz. Alle 17:15 due gare in programma: il Rennes accoglie in casa il Le Havre, mentre il Paris FC, dopo l’exploit in Coppa di Francia dove ha eliminato il PSG, è atteso alla trasferta di Nantes. Chiude la giornata il posticipo in programma questa sera alle ore 20:45 tra Lione e Brest.

Questo il programma della 18ª giornata di Ligue 1



Venerdì 16 gennaio

Monaco - Lorient 1-3

Paris Saint Germain - Lille 3-0

Sabato 17 gennaio

Lens - Auxerre 1-0

Tolosa - Nizza 5-1

Angers - Marsiglia 2-5

Domenica 18 gennaio

Strasburgo - Metz ore 15:00

Rennes - Le Havre ore 17:15

Nantes - Paris Fc ore 17:15

Lione - Brest ore 20:45

Questa la classifica di Ligue 1

1. Lens — 43 punti (18 partite giocate)

2. PSG — 42 (18)

3. Olympique Marsiglia — 35 (18)

4. Lilla — 32 (18)

5. Lione — 30 (17)

6. Rennes — 30 (17)

7. Tolosa — 26 (18)

8. Racing Strasburgo — 24 (17)

9. Monaco — 23 (18)

10. Brest — 22 (17)

11. Angers — 22 (18)

12. Lorient — 22 (18)

13. Le Havre — 18 (17)

14. Nizza — 18 (18)

15. Paris — 16 (17)

16. Nantes — 14 (17)

17. Auxerre — 12 (18)

18. Metz — 12 (17)