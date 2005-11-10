Ligue 1, Strasburgo di nuovo k.o.: non basta Reyna, il Tolosa vince 3-1 nell'anticipo
Michele Pavese
Lo Strasburgo torna a perdere dopo l'illusoria vittoria contro l'Auxerre e resta 13esimo in classifica con 10 punti in 10 giornate di Ligue 1. Nell'anticipo vittoria per 3-1 del Tolosa, che riesce a conquistare tre punti grazie a una prestazione solida: Hidalgo porta avanti i padroni di casa prima del raddoppio di McKenzie nella ripresa; Reyna prova a riaprire la sfida ma Jorgensen chiude i giochi a un quarto d'ora dalla fine. Un successo che porta il TFC a decimo posto con 13 punti.
Venerdì 6 novembre
Tolosa - Strasburgo 3-1
Sabato 7 novembre
Auxerre - Paris FC
Paris Saint-Germain - Troyes
Domenica 8 novembre
Rennes - Lilla
Angers - Nizza
Brest - Lione
Le Havre - Lorient
Le Mans - Monaco
Lens - Marsiglia
CLASSIFICA
PSG 20
Lilla 18
Lione 17
Paris FC 17
Rennes 16
Marsiglia 15
Monaco 15
Nizza 14
Lens 13
Tolosa 13
Brest 12
Lorient 12
Strasburgo 10
Auxerre 10
Angers 8
Troyes 8
Le Mans 7
Le Havre 2