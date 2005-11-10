Lipsia, doppio colpo da 50 milioni: Gruda e Aynaoui verso il riscatto definitivo
Alessandra Stefanelli
Il Lipsia prepara un doppio investimento per rafforzare la propria rosa e rilanciare le ambizioni in Bundesliga. Dopo un avvio di stagione complicato, che vede il club tedesco occupare il settimo posto in classifica, la dirigenza starebbe valutando due operazioni importanti per consolidare il progetto tecnico. Secondo quanto riferito da Philipp Hinze di Sky Sport Germania, il Lipsia sarebbe intenzionato a esercitare le opzioni di acquisto per Brajan Gruda e Neil El Aynaoui, entrambi attualmente in prestito. L'investimento complessivo ammonterebbe a 50 milioni di euro, suddivisi equamente tra i due calciatori.
Gruda ed El Aynaoui, il Lipsia punta su due acquisti definitivi
Il primo nome è quello di Brajan Gruda, talento offensivo di 22 anni sul quale il club tedesco intende continuare a investire. Per trattenerlo definitivamente, il Lipsia dovrebbe versare 25 milioni di euro, cifra prevista dall'opzione di riscatto. Stesso importo per Neil El Aynaoui, centrocampista di 25 anni che potrebbe diventare un elemento stabile della rosa anche nelle prossime stagioni. La scelta di investire sui due giocatori testimonia la volontà della società di costruire una squadra maggiormente competitiva, nonostante le difficoltà incontrate nelle prime giornate. Il settimo posto in Bundesliga non rispecchia le ambizioni del club, intenzionato a tornare stabilmente nelle posizioni che garantiscono l'accesso alle competizioni europee.