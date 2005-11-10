Il Lipsia evita la figuraccia contro una squadra di terza serie. Rimonta quasi insperata

Il Lipsia ha evitato una clamorosa eliminazione in Coppa di Germania. La squadra di Martín Demichelis ha rischiato di uscire ieri contro il Rot-Weiss Essen, formazione di terza serie, ma una doppietta di Christoph Baumgartner negli ultimi minuti ha ribaltato una partita che sembrava ormai compromessa.

Una serata da dimenticare per i Roten Bullen, salvati dal ritorno del centrocampista austriaco dopo un lungo stop. Il Lipsia era infatti finito sotto nel punteggio già al 9’ a causa di un clamoroso errore del portiere Nyland, che ha perso il controllo del pallone su un retropassaggio permettendo a Brumme di segnare a porta vuota. A complicare ulteriormente la situazione è arrivata l’espulsione di Nicolas Seiwald poco prima dell’intervallo. Il Lipsia, sotto di un gol e in inferiorità numerica, sembrava avviato verso una delle peggiori serate della propria storia recente.

Nella ripresa Demichelis ha cambiato volto alla squadra inserendo forze fresche, tra cui Nusa e soprattutto Baumgartner. Proprio l’austriaco ha firmato il pareggio al 78’, prima di completare la rimonta quattro minuti più tardi con un colpo di testa. Una doppietta fondamentale che ha cancellato, almeno nel risultato, una prestazione non all'altezza. Il Lipsia passa il turno e per Baumgartner continua il momento positivo dopo il rientro dall’infortunio: tre presenze consecutive e tre contributi decisivi tra gol e assist. Una luce in una notte molto complicata.