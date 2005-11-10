Il Fenerbahce stavolta accetta le dimissioni di Kartal. Squadra affidata a Dirk Kuyt

Il Fenerbahce cambia pagina dopo la sconfitta nel derby contro il Galatasaray. Il club turco ha annunciato l’addio di İsmail Kartal e, in attesa della nomina del nuovo allenatore, ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Dirk Kuyt.

"Dopo le dimissioni di İsmail Kartal, il nostro club ha nominato Dirk Kuyt responsabile tecnico della prima squadra fino alla scelta del nuovo allenatore", ha comunicato la società gialloblù attraverso una nota ufficiale. "Ismail Kartal ha informato il nostro consiglio di amministrazione della sua decisione di dimettersi e, dopo un'attenta valutazione, tale decisione è stata accettata in un clima di reciproca comprensione e rispetto". La decisione arriva dopo il k.o. nel derby contro il Galatasaray, risultato che ha portato il tecnico a fare un passo indietro (come aveva già fatto lo scorso 10 settembre dopo la sfida con la Roma in Champions) e ad aprire la ricerca di un nuovo profilo per la panchina. Tra i nomi valutati dal Fenerbahçe, secondo quanto riportato da beIN Sports, ci sarebbe anche José Luis Mendilibar.

Il tecnico spagnolo, reduce da esperienze importanti in panchina e con una lunga carriera nel calcio europeo, è uno dei candidati presi in considerazione dalla società turca per guidare la squadra nella seconda parte della stagione. Nel frattempo sarà Kuyt, ex attaccante del Liverpool e figura molto conosciuta dall’ambiente del club, a gestire il gruppo in questa fase di transizione, in attesa della decisione definitiva della dirigenza.