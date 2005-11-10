Caso Mbappé-Cina, arrivano le scuse del Real: "Profondo rispetto per la storia e la cultura"

Il Real Madrid ha deciso di intervenire ufficialmente nel caso Mbappé-Cina. Dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni dell’attaccante francese su Mao Zedong, dopo la richiesta di chiarimenti arrivata dalle autorità cinesi e la "minaccia" della tv statale, il club spagnolo ha pubblicato un comunicato di scuse rivolto al popolo cinese.

"Il Real Madrid desidera scusarsi con il popolo cinese per qualsiasi disagio causato dalle recenti parole del nostro giocatore Kylian Mbappé", si legge nella nota diffusa dalla società. Il club blanco ha poi ribadito il proprio legame con il Paese asiatico: "La nostra società nutre un profondo rispetto per la Cina, per la sua storia, la sua cultura e i suoi cittadini, così come per i milioni di tifosi cinesi che amano e ammirano il Real Madrid".

Nel comunicato il Real ha inoltre spiegato di unirsi alle scuse già presentate dallo stesso Mbappé, che aveva riconosciuto l’inopportunità delle proprie parole: "Il club si unisce alle scuse pubbliche di Kylian Mbappé, nelle quali ha espresso il proprio rammarico per i commenti fatti e ha riaffermato il suo rispetto per il popolo cinese", ha aggiunto la società. La nota si chiude con un messaggio legato ai valori del club: il Real Madrid ha confermato il proprio impegno nel promuovere "il rispetto e la comprensione tra le culture".