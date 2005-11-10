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Caso Mbappé-Cina, la tv statale oscurerà le partite del Real finché il club non si scuserà

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 09:44Calcio estero
28.10.2026 09:44Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il caso Kylian Mbappé continua ad avere conseguenze in Cina. Dopo le scuse pubblicate dal fuoriclasse francese per i commenti su Mao Zedong, la tensione non sembra essersi placata: la televisione statale cinese CCTV ha infatti chiesto al Real Madrid una presa di posizione ufficiale, ponendo le scuse del club come condizione per qualsiasi ulteriore confronto.

La polemica è nata dopo la diffusione di un estratto del programma francese The Bridge, nel quale Mbappé aveva commentato un meme che lo ritraeva con il volto sovrapposto a quello di Mao, definendo l’ex leader cinese un "dittatore". Una frase che ha provocato forti reazioni nel Paese asiatico. L’attaccante del Real Madrid ha pubblicato ieri un comunicato in cinese, francese e inglese, ammettendo l’errore: "Questa frase è stata poco opportuna e oggi comprendo che ha ferito molte persone in Cina e nella comunità cinese nel mondo. Ho un profondo rispetto per il popolo cinese e per la sua storia e sono sinceramente dispiaciuto".

Le scuse, però, non sono bastate. La CCTV ha respinto la spiegazione attribuita al Real Madrid secondo cui Mbappé non avrebbe avuto intenzione di offendere nessuno, sostenendo che le dichiarazioni del giocatore "hanno superato i limiti della libertà di espressione". L’emittente statale ha inoltre confermato la sospensione delle trasmissioni della Liga in Cina e delle partite legate a Mbappé, chiedendo al club blanco di assumersi le proprie responsabilità: "Finché il Real Madrid non presenterà scuse soddisfacenti, non ci sarà nulla di cui parlare".

Nel frattempo diverse aziende cinesi hanno interrotto i rapporti commerciali con il francese, mentre il ministero degli Esteri di Pechino ha dichiarato di prendere "sul serio" le scuse presentate dal giocatore, senza però chiarire se questo basterà a porre fine alle misure adottate.

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