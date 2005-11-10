Kane è vicino al rinnovo col Bayern, la conferma di Dreesen: "Lavoriamo sui dettagli"

Il Bayern Monaco lavora per blindare i suoi campioni. Dopo la conquista del Pallone d’Oro da parte di Harry Kane, il club bavarese è pronto a prolungare il contratto dell’attaccante inglese e punta a legare a lungo anche Michael Olise.

Sul rinnovo di Kane, il CEO Jan-Christian Dreesen ha mostrato grande ottimismo: "Sono molto positivo. Abbiamo avuto buoni colloqui e ora stiamo lavorando sui dettagli", ha dichiarato a Sport Bild. Il contratto del centravanti, arrivato in Germania nel 2023 dal Tottenham per circa 95 milioni di euro, scadrà al termine della stagione e l’obiettivo della società è estendere l’accordo fino al 2029. "Per noi è valso ogni euro", ha sottolineato Dreesen parlando dell’investimento fatto per il giocatore oggi 33enne.

Il dirigente bavarese ha poi ribadito la forza economica del club sul mercato: "Abbiamo la potenza finanziaria per permetterci qualsiasi trasferimento. Ma non tutto ciò che è costoso è necessariamente positivo: il giocatore deve adattarsi alla squadra". Tra i giocatori che il Bayern vuole trattenere c’è anche Michael Olise. Dreesen ha elogiato il talento francese: "È un calciatore straordinario. Se mi chiedessero oggi se può vincere il Pallone d’Oro in futuro, risponderei sempre: non vedo perché no". L’esterno offensivo, legato al Bayern fino al 2029, potrebbe quindi presto discutere un nuovo accordo. "Vogliamo che Michael resti con noi il più a lungo possibile. Al momento giusto parleremo del futuro", ha concluso Dreesen.