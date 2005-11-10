Kvaratskhelia operato in Qatar: intervento riuscito, potrebbe rivedersi a fine stagione

Khvicha Kvaratskhelia è stato operato al ginocchio destro. L’attaccante georgiano del Paris Saint-Germain si è sottoposto ieri a un intervento chirurgico all’ospedale Aspetar di Doha, in Qatar, per riparare la lesione ai legamenti riportata la scorsa settimana. Il PSG ha comunicato che l’operazione è perfettamente riuscita, ma il recupero sarà lungo: il classe 2001 resterà lontano dai campi per diversi mesi e, secondo le prime stime provenienti dalla Francia, potrebbe tornare a disposizione non prima di aprile 2027.

Un’assenza pesante per Luis Enrique, arrivata nel momento peggiore. Kvaratskhelia si era infortunato nella sfida di Champions League contro il Barcellona, vinta dai parigini per 4-2 al Parco dei Principi. Poco dopo l’inizio della ripresa, dopo uno scontro fortuito con il giovane Xavi Espart, il georgiano era rimasto a terra senza riuscire a proseguire. Quella sera il PSG aveva perso anche Ousmane Dembélé e Marquinhos per problemi muscolari, mentre Nuno Mendes era già ai box dopo il problema accusato contro lo Strasburgo.

L'ex Napoli aveva affidato ai social tutta la sua amarezza: "Perché proprio io? So che devo tornare più forte per le persone che sono sempre al mio fianco. Non li deluderò. Prometto di non sprecare nemmeno un secondo. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo presto". La tempistica rende ancora più doloroso lo stop. Il georgiano era reduce da una stagione straordinaria: miglior giocatore dell’ultima Champions League vinta dal PSG contro l’Arsenal in finale e sesto classificato nella classifica del Pallone d’Oro 2026, vinto da Harry Kane.

Arrivato dal Napoli nel gennaio 2025, Kvaratskhelia era diventato uno dei simboli della squadra parigina. Ora il PSG dovrà fare a meno di una delle sue stelle per gran parte della stagione, con la Champions League come principale banco di prova per una squadra chiamata a confermarsi anche senza il talento georgiano.