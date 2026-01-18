Liverpool, altro gol di Wirtz: "In campo sto bene, con i compagni ci capiamo meglio"

Il Liverpool fatica a vincere - con l'1-1 contro il Burnley è al quarto pareggio consecutivo in Premier League -, ma si gode la crescita di Florian Wirtz. Il tedesco, firmando il momentaneo vantaggio ieri contro i Clarets, ha trovato il suo terzo gol in 5 partite giocate nel 2026 tra Premier e FA Cup. Una rete che però non è bastata per i 3 punti: "Sì, molto frustrante - ha ammesso il tedesco nel post partita -. Penso che abbiamo avuto molte occasioni, abbastanza per decidere la partita in anticipo. Oggi le abbiamo sprecate. Quindi, risultato molto deludente".

Liverpool troppo impreciso nella scelta finale in zona gol: "In un paio di occasioni forse avremmo potuto decidere un po' meglio. Ma siamo stati anche un po' sfortunati – con il gol di Hugo (Ekitike, ndr), che credo fosse in fuorigioco – in alcuni momenti. Dobbiamo però essere più bravi davanti alla porta. Credo che non ci siano state molte occasioni importanti, ma alla fine abbiamo segnato un gol e oggi non è bastato".

Sul suo stato di forma attuale: "Penso di sentirmi bene in campo. Anche il rapporto con i compagni di squadra è davvero buono ora: ci capiamo meglio in campo e lo sento. Mi dà più sicurezza e rende il gioco più divertente".