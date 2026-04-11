Bayern Monaco in casa del St. Pauli ma prima BVB-Bayer: il 29° turno in Bundesliga
Quasi un testacoda in questa 29a giornata del campionato tedesco. Il Bayern Monaco capolista, e vicino alla conquista del titolo, sfiderà in trasferta la terzultima forza del campionato, ovvero il St. Pauli. Una sfida da non sottovalutare per gli uomini di Vincent Kompany che vogliono però confermare il loro primato. Il sabato di calcio in Bundesliga si aprirà però con la grande sfida fra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen mentre il Lipsia ospiterà il Monchengadbach.
La 29a giornata
Venerdì 10 aprile
Augsburg - Hoffenheim 2-2
Sabato 11 aprile
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
Heidenheim - Union Berlino
Lipsia - Borussia Monchengladbach
Wolfsburg - Eintracht Francoforte
St. Pauli - Bayern Monaco
Domenica 12 aprile
Colonia - Werder Brema
Stoccarda - Amburgo
Mainz - Friburgo
CLASSIFICA
Bayern Monaco 73
Borussia Dortmund 64
Lipsia 53
Stoccarda 53
Hoffenheim 51
Bayer Leverkusen 49
Eintracht Francoforte 39
Friburgo 37
Magonza 33
Augusta 33
Union Berlino 32
Amburgo 31
Borussia Monchengladbach 30
Brema 28
Colonia 27
St. Pauli 25
Wolfsburg 21
Heidenheim 16
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