Liverpool-Burnley, le formazioni ufficiali: niente conferma per Chiesa, parte in panchina
La 22^ giornata di Premier League prosegue nel pomeriggio, con Liverpool-Burnley tra le sfide in programma alle 16.00. Slot, dopo avergli concesso una chance dal primo minuto in FA Cup, rimette in panchina Chiesa. In avanti, infatti, ecco Ekitike come terminale e alle sue spalle un trio formato da Szoboszlai, Wirtz e Gakpo. Di seguito le formazioni ufficiali:
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot
Burnley (4-5-1): Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Humphrey, Pires; Edwards, Ugochukwu, Florentino, Anthony; Broja. All. Parker
