Sorloth a rilento con l'Atletico: il Newcastle lo punta per il mercato di gennaio

L'inizio di stagione di Alexander Sorloth non è stato brillante ed il suo futuro con la maglia dell'Atletico Madrid sembra poter essere ora in bilico. Solo 2 gol per il centravanti norvegese in 11 partite fino a qui, che in generale sembra essere divenuto un pesce fuor d'acqua rispetto ai compagni nelle ultime settimane.

Da parte sua il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, lo ha sempre difeso, ma anche contro il Betis l'attaccante non è riuscito a graffiare nella mezz'ora avuta a disposizione. Anche l'anno scorso, alla sua prima stagione con l'Atletico Madrid, aveva vissuto un periodo simile. Dopo aver segnato al debutto contro la sua ex squadra, il Villarreal, aveva concluso le sue prime 11 partite con un solo gol, un bottino ancora peggiore di quello di questa stagione.

Il finale di stagione è noto a tutti perché il norvegese ha preso il volo, chiudendo con 23 gol e superando persino Julián come capocannoniere della squadra nella Liga.

Secondo quanto riporta MARCA in ogni caso, e nonostante il suo inizio deludente, Sorloth rimane un giocatore molto ricercato sul mercato. Il quotidiano spiega che il Newcastle ha inviato degli osservatori al derby per monitorare i progressi dell'attaccante, che era già stato accostato a un trasferimento la scorsa estate. Da qui all'apertura del mercato di gennaio, le sue prestazioni con la squadra potrebbero determinare il suo futuro.