"Non ho voglia di dire che la Bundesliga sia già decisa a marzo": Schlotterbeck scuote il BVB

Attualmente c'è un abisso a separare il Bayern Monaco dal Borussia Dortmund. I bavaresi, imbattuti ancora in Bundesliga dopo 16 giornate, oggi scenderà in campo in trasferta a Colonia per riuscire ad allargare ulteriormente il gap con i rivali gialloneri a +11 in vetta. Ma c'è chi, lato BVB, non digerisce particolarmente la situazione corrente in campionato.

Nico Schlotterbeck, difensore del Dortmund e stella della Nazionale tedesca, non perde occasione per ricordare quanto sia lontano dall'aggancio alla banda di Kompany: "Ovviamente il Bayern è già distanziato (in vetta, ndr), ma non ho voglia di dire che il campionato sia già deciso a marzo", ha borbottato il 26enne in seguito al trionfo per 3-0 sul Werder Brema di ieri. "Dobbiamo cominciare a fare punti e restare in scia, per non trovarci con 15 punti di svantaggio tra due o tre settimane", l'aggiunta.

Quantomeno il Borussia Dortmund ora è solo al secondo posto, con 4 punti di vantaggio sullo Stoccarda terzo. Ma il secondo gradino del podio non è il migliore dei finali che si augura Schlotterbeck: "Festeggiare un secondo posto è difficile. L’anno scorso abbiamo avuto una stagione complicata, così come quella precedente, e ora siamo messi abbastanza bene a livello di punti. Possiamo ancora fare qualche passo avanti", ha cercato di stimolare il Borussia Dortmund, per non spegnere la speranza della remuntada in classifica. "Allora la situazione sarà abbastanza buona", la chiosa che riflette la mentalità del centrale giallonero.