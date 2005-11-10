Arsenal, un gol per fare 5 su 5. Arteta a +6 dal City di Maresca: Premier League, i risultati
Yvonne Alessandro
E sono cinque le vittorie consecutive dell'Arsenal in Premier League con questo successo di misura targato dal capitano, Martin Odegaard, al 72': tre punti che consentono momentaneamente ai Gunners di portarsi a +6 dal Manchester City (stasera gioca in casa del Nottingham). Arbeloa e il suo Fulham riprendono 1-1 il Newcastle a sette minuti dalla fine: con un punto riesce l'aggancio al Tottenham di Roberto De Zerbi, oggi ko in trasferta con il Leeds.
Premier League, il programma della 10^ giornata
Venerdì 6 novembre
Everton-Coventry 3-1
Sabato 7 novembre
Leeds-Tottenham 1-0
Arsenal-Hull 1-0
Fulham-Newcastle 1-1
Nottingham Forest-Manchester City
Domenica 8 novembre
Brighton-Brentford
Crystal Palace-Liverpool
Ipswich-Bournemouth
Sunderland-Chelsea
Manchester United-Aston Villa
La classifica aggiornata
1. Arsenal 27 punti
2. Manchester City 21
3. Brighton 19
4. Chelsea 16
5. Everton 16
6. Liverpool 15
7. Brentford 14
8. Leeds 14
9. Bournemouth 12
10. Tottenham 12
11. Newcastle 12
12. Aston Villa 12
13. Hull 11
14. Ipswich 11
15. Fulham 10
16. Coventry 9
17. Manchester United 7
18. Crystal Palace 7
19. Nottingham Forest 6
20. Sunderland 5