Premier League, i risultati: sorpresa Man City, ko in casa col Brighton. Vince il Brentford

Il risultato più sorprendente del pomeriggio di Premier League arriva da Manchester, dove il Brighton espugna il campo del Manchester City per 1-0: decisiva la rete realizzata da Ayari dopo appena 11 minuti. Vittorie per 2-0 invece per Bournemouth e Brentford. Le Cherries superano il Leeds grazie a Evanilson al 31' e Adli al 94', mentre il Nottingham Forest cade sul campo del Brentford dopo l'autogol di Milenkovic al 30' e il raddoppio di Thiago al 76'.

Coventry, tris al Sunderland. Quattro gol tra Hull City e Ipswich

Successo netto anche per il Coventry, che batte 3-1 il Sunderland: Sakamoto apre le marcature al 17', Awoniyi raddoppia al 37' e Rudoni firma il tris al 52', prima della rete della bandiera di Le Fee al 67'. È invece 2-2 tra Hull City e Ipswich Town. Gli ospiti passano avanti con Florentino al 22', poi Iroegbunam e McBurnie ribaltano il risultato nella ripresa. Al 74' Enciso trova però il gol che fissa il punteggio sul definitivo pareggio.

Bournemouth-Leeds 2-0 - 31' Evanilson (B); 94' Adli (B)

Brentford-Nottingham 2-0 - 30' aut. Milenkovic (B); 76' Thiago (B)

Coventry-Sunderland 3-1 - 17' Sakamoto (C); 37' Awoniyi (C); 52' Rudoni (C); 67' Le Fee (S)

Hull City-Ipswich Town 2-2 - 22' Florentino (I); 58' Iroegbunam (H); 68' McBurnie (H); 74' Enciso (I)

Manchester City-Brighton 0-1 - 11' Ayari (B)

Premier League, il programma della 9^ giornata

Sabato 31 ottobre

Chelsea - Manchester United 2-0

Bournemouth - Leeds 2-0

Brentford - Nottingham Forest 2-0

Coventry - Sunderland 3-1

Hull City - Ipswich 2-2

Manchester City - Brighton 0-1

Tottenham - Crystal Palace ore 18.30

Aston Villa - Fulham ore 21

Domenica 1 novembre

Liverpool - Arsenal ore 17.30

Lunedì 2 novembre

Newcastle - Everton ore 21

1. Manchester City 21 (9)

2. Arsenal 21 (8)

3. Brighton 19 (9)

4. Chelsea 16 (9)

5. Liverpool 15 (8)

6. Brentford 14 (9)

7. Bournemouth 12 (9)

8. Hull City 11 (9)

9. Leeds United 11 (9)

10. Newcastle United 11 (8)

11. Aston Villa 11 (8)

12. Ipswich Town 11 (9)

13. Everton 10 (8)

14. Tottenham 9 (8)

15. Coventry City 9 (9)

16. Fulham 8 (8)

17. Manchester United 7 (9)

18. Crystal Palace 7 (8)

19. Nottingham Forest 6 (9)

20. Sunderland 5 (9)