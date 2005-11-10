Carrick vs Chelsea, poi City e De Zerbi. Arteta a Anfield: Premier League, il programma

Grande abbuffata di Premier League nella giornata di oggi, valida il nono turno del massimo campionato inglese. Si parte da un lunch match speciale a Stamford Bridge con il match di cartello tra Chelsea e Manchester United, con Michael Carrick a caccia di una rivalsa dopo un periodo critico e tremendo in termini di risultati e classifica, mentre i Blues arrivano dalla brutta caduta interna con il Tottenham.

La capolista Manchester City, guidata da Enzo Maresca, sfida invece il Brighton all'Etihad con l'obiettivo di consolidare la vetta della Premier mentre Roberto De Zerbi torna a giocare in casa per affrontare il Crystal Palace, campione di Conference League in carica. Domani la sfida stellare tra Liverpool e Arsenal, i Gunners dovranno difendere il titolo ad Anfield mentre i Reds non intendono interrompere la striscia di cinque vittorie di fila. Chiude la "replica" di Carabao Cup lunedì con l'incrocio tra Newcastle ed Everton, dopo che i Toffees hanno eliminato i Magpies dalla competizione.

Premier League, il programma della 9^ giornata

Sabato 31 ottobre

Chelsea - Manchester United ore 13.30

Bournemouth - Leeds ore 16

Brentford - Nottingham Forest ore 16

Coventry - Sunderland ore 16

Hull City - Ipswich ore 16

Manchester City - Brighton ore 16

Tottenham - Crystal Palace ore 18.30

Aston Villa - Fulham ore 21

Domenica 1 novembre

Liverpool - Arsenal ore 17.30

Lunedì 2 novembre

Newcastle - Everton ore 21

La classifica

1. Manchester City 21 punti

2. Arsenal 21

3. Brighton 16

4. Liverpool 15

5. Chelsea 13

6. Brentford 11

7. Leeds 11

8. Newcastle 11

9. Aston Villa 11

10. Hull City 10

11. Everton 10

12. Ipswich 10

13. Bournemouth 9

14. Tottenham 9

15. Fulham 8

16. Manchester United 7

17. Crystal Palace 7

18. Nottingham Forest 6

19. Coventry 6

20. Sunderland 5