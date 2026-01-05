Liverpool beffato al 97', Slot: "È una storia che va avanti da mesi, prendiamo sempre gol"

Il Liverpool esce da Craven Cottage con un pareggio amaro e la sensazione di un’occasione sfumata all’ultimo respiro. Il 2-2 contro il Fulham, maturato con due gol nei minuti di recupero (vantaggio ospite al 94', gol decisivo 3' dopo), ha lasciato grande rammarico in casa Reds, come confermato dalle parole di Arne Slot nel post-partita.

La gara si era messa subito in salita per i suoi uomini, colpiti nel primo tempo dal gol di Harry Wilson, poi convalidato dal VAR dopo un'iniziale segnalazione di fuorigioco. Nella ripresa, però, il Liverpool ha reagito con personalità: Florian Wirtz ha ristabilito la parità poco prima dell’ora di gioco, anche in questo caso dopo revisione video. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso un pareggio, Cody Gakpo ha trovato il guizzo vincente al quarto minuto di recupero, firmando il sorpasso che pareva decisivo.

La gioia dei Reds è durata pochissimo. Praticamente sull’ultima azione utile, il Fulham ha trovato il 2-2 con una conclusione straordinaria del subentrato Harrison Reed, capace di sorprendere la difesa ospite e gelare Slot e i suoi. L’allenatore olandese ha difeso la prestazione della squadra, sottolineando la solidità mostrata per gran parte dell’incontro e la capacità di concedere pochissime occasioni agli avversari: "Chi non segue il Liverpool ogni settimana penserà che abbiamo vinto la partita. Purtroppo, invece, è una storia che vedo da mesi: la prima vera occasione degli avversari diventa gol, e spesso subiamo reti che non ti aspetti nei minuti finali», ha spiegato Slot.

Non sono mancate riflessioni anche sulle scelte tattiche e sulla gestione delle energie, condizionata da assenze e acciacchi fisici: "Il mio modo di intendere il calcio non è cambiato, ma devo lavorare con i giocatori che ho a disposizione. Abbiamo creato abbastanza per vincere e limitato il Fulham a una o due occasioni. Il risultato, però, non rispecchia quello che meritavamo. Nel calcio conta questo, e oggi è finita 2-2".