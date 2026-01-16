Liverpool, Slot su Salah: "Sarei felice di un suo ritorno anche se avessi 15 attaccanti"

Arne Slot, tecnico del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Burnley. Di seguito alcuni dei passaggi più significativi:

Sul futuro di Robertson

"È stato molto maturo e ho capito tutto quello che ha detto. Ogni giocatore dovrebbe provare la stessa sensazione se non è titolare in ogni partita, ma sono davvero felice di sapere che trova gioia nel suo ruolo attuale e capisce quanto sia importante e lo sia stato per questo club. Non ha giocato quanto avrebbe sperato, ma quello che ha detto ai media è stato un grande complimento".

Sul ritorno di Salah

"Prima di tutto, giocherà una partita importante per l'Egitto sabato (contro la Nigeria, finale 3°-4° posto, ndr) e poi tornerà, sono felice che torni. Mo è stato così importante per questo club e per me, quindi sono felice che sia tornato e anche se avessi 15 attaccanti, sarei felice di rivedere Mo, ma non è questa la nostra situazione. Sono felice di averlo di nuovo dopo una partita importante domani".

Ancora sull'egiziano

"La prossima settimana [tornerà]. Champions League? Ne stiamo parlando insieme adesso".