Insieme contro BlueCo. I tifosi di Chelsea e Strasburgo organizzano protesta per il 18 aprile

Insieme, contro la proprietà che li accomuna. I tifosi di Strasburgo e Chelsea si uniranno in una grande protesta a Londra il prossimo 18 aprile, in concomitanza con la partita di Premier League tra i Blues e il Manchester United, valida per la 33ª giornata. L’iniziativa nasce contro il consorzio BlueCo, proprietario di entrambi i club, criticato dai supporter per la gestione della multiproprietà e la perdita di identità delle squadre.

Secondo il comunicato congiunto dei due gruppi di tifosi, tra cui gli UB90 per il Racing e i collettivi londinesi, "di fronte al continuo degrado dei valori all’interno dei due club, abbiamo deciso di unirci con un messaggio chiaro e univoco: BlueCo out!. Vogliamo evidenziare non solo l’incompetenza e la cattiva gestione del Chelsea, ma anche le restrizioni imposte dalla multiproprietà. Club come lo Strasburgo vengono privati della loro identità, e gruppi storici di tifosi sono censurati e repressi da una direzione autoritaria".

La protesta dei tifosi del Racing non è nuova: dall’agosto 2024 hanno attuato scioperi durante i primi 15 minuti delle partite e hanno esposto bandiere, tra cui la celebre “BlueCo Out”, ormai vietata dalla dirigenza. A gennaio scorso, in occasione del derby contro il Metz, i supporter alsaziani avevano già organizzato una marcia simile, replicando quanto fatto dai tifosi britannici prima della sfida contro il Brentford.