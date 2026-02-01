Esordio amaro per Paquetà: il Flamengo perde la Supercoppa brasiliana con il Corinthians
Il Corinthians conquista la Supercopa do Brasil 2026 battendo il Flamengo per 2-0 al Mané Garrincha di Brasília, rovinando la festa per il ritorno di Lucas Paquetá in una partita ricca di polemiche. La partita è stata sbloccata al 25′ del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Matheuzinho mette al centro, Gustavo Henrique vince il duello con Varela e serve Gabriel Paulista, che non sbaglia con un tocco di prima intenzione. Memphis Depay sfiora il raddoppio poco dopo, ma la sua conclusione viene respinta da Rossi.
La gara si infiamma prima dell’intervallo quando Breno Bidon accusa un colpo di Jorge Carrascal. Dopo la revisione al VAR, l’arbitro espelle Carrascal, lasciando il Flamengo in dieci per tutta la ripresa, una decisione molto contestata dalla squadra di Filipe Luis. Nel secondo tempo il Flamengo cerca il pareggio: Pulgar colpisce il palo, Paquetá (entrato nella ripresa) sfiora la rete in più occasioni
Al 97′ il trionfo del Timao, con il raddoppio firmato da Yuri Alberto, abile a sfruttare un lancio alle spalle della difesa, superare Rossi con un tocco di classe e insaccare di testa.
