Luis Diaz si è preso il Bayern Monaco: "Mi sento molto a mio agio con Kompany"

A Monaco non parlano più di eredità da raccogliere, ma di presente da dominare. Luis Díaz, arrivato la scorsa estate dal Liverpool per 70 milioni di euro, ha impattato subito sul Bayern Monaco, colmando senza tentennamenti il vuoto lasciato da Kingsley Coman, passato all’Al-Nassr. I numeri parlano chiaro: 19 gol e 12 assist in stagione, già oltre i picchi mai raggiunti in Baviera da Coman o Leroy Sané in una singola annata.

Il primato in Bundesliga è figlio anche di un tridente che ha fatto il vuoto: Díaz, Harry Kane e Michael Olise hanno prodotto insieme 75 gol e 45 assist. Per Vincent Kompany, il colombiano è un titolare fisso: 31 presenze dall’inizio su 33, con acuti decisivi come la doppietta al Paris Saint-Germain in Champions e la tripletta all’Hoffenheim.

Il rapporto con Kompany è il segreto. “Mi sento molto a mio agio con lui: ama intensità e carattere, cura i dettagli e le persone”, ha spiegato a Sky Sport in Germania. “È stato fondamentale per integrarmi subito”. Ora il banco di prova è il Klassiker: oggi a Dortmund contro il Borussia Dortmund, con otto punti di margine ma nessuna distrazione ammessa. Per Díaz, un’altra occasione per lasciare il segno e rafforzare un inizio da sogno, con Champions e Coppa ancora nel mirino.