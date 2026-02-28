Barcellona-Villarreal, le formazioni ufficiali: Flick propone quattro novità, c'è Ferran da 9

La ventiseiesima giornata della Liga mette sul piatto una sfida di grande richiamo: al Camp Nou si affrontano Barcellona e Villarreal, con entrambe le squadre che arrivano all’appuntamento con idee precise sul piano tattico. I blaugrana partono con un 4-2-3-1 definito. Tra i pali c’è Joan Garcia, protetto da una linea a quattro composta da Jules Koundé, Eric García, Alejandro Baldé e João Cancelo. In mediana agiscono Pedri e Marc Bernal, con Dani Olmo a legare i reparti. Davanti, Robert Lewandowski è il riferimento centrale, supportato da Lamine Yamal e Raphinha.

Il Villarreal risponde con un 4-4-2 più lineare. Luiz Júnior guida la difesa con Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga e Sergi Cardona. In mezzo Dani Parejo e Santi Comesaña, sugli esterni Nicolas Pépé e Alberto Moleiro, con Georges Mikautadze e Ayoze Pérez in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Villarreal.

BARCELLONA (4-3-3): Joan García; Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Balde; Dani Olmo, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.

VILLAREAL (4-4-2): Luíz Júnior, Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, S. Mouriño, Alberto Moleiro, P. Gueye, Santi Comesaña, N. Pépé, G. Mikautadze, Ayoze Pérez.